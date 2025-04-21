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DEM heyetinden İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama: "Oldukça verimli geçti"

DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası DEM Partili Pervin Buldan'dan açıklama geldi. Buldan, "İmralı görüşmesi verimli geçti. İlk gündemimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu." dedi.

DEM heyetinden İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama: "Oldukça verimli geçti"
Mustafa Fidan

DEM Parti İmralı heyeti, dördüncü kez adaya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Adaya giden heyette Pervin Buldan ile avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

PERVİN BULDAN: GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmeye dair açıklamalar yaptı. Buldan:

"İLK GÜNDEMİMİZ ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU OLDU"

"İmralı Görüşmesi verimli geçti. İlk gündemimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, tüm haberleri izlediği ve dinlediğini söyledi. Durumuna çok üzüntü duyduğunu söyledi. Sağlığına kavuşması temennisini iletti.

SÜREÇLE İLGİLİ MESAJLAR

Süreçle ilgili hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da önemle çizdirdi."

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Pervin Buldan terör örgütü
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