DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama! 'İmralı' temasları sürüyor: Bahçeli selamlamıştı...

DEM Parti heyeti bugünkü İmralı temaslarına başladı. Saat 14.00'te AK Parti'yi ziyaret edecek olan parti heyeti önce MHP'yi ziyaret etti.

DEM HEYETİNDEN MHP'YE TEŞEKKÜR, BAHÇELİ'YE 'GEÇMİŞ OLSUN'

Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Detaylı açıklamamızı gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra paylaşacağız. Bizleri kabuleden MHP heyetine teşekkür ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları yerinde olmadığı için katılamadı, kendisine bir kez daha geçmiş olsun.” diye konuştu.

MHP heyeti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Çok faydalı bir görüşme oldu" şeklinde tek cümlelik bir açıklama yaptı.

BAHÇELİ ZİYARETTEN ÖNCE DEM HEYETİNİ SELAMLAMIŞTI

Sağlık sorunları nedeniyle görüşmede yer almadığı duyurulan MHP lideri Devlet Bahçeli ziyarete ilişkin öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"CHP Genel Başkanı ve çıkarcı yönetimi yine baltayı taşa vurmuştur. Ne yapsalar beyhudedir, terörsüz Türkiye'nin doğuş müjdesini karartamayacaklardır. DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır. Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır