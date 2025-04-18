DEM Parti'den açıklama Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama: "Emin ellerde, durumu stabil"

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan hastanenin önünde basın açıklaması yaptı.

'DİRENMEYE DEVAM EDİYOR'

Önder'in durumunun stabil olduğunu belirten Ayşegül Doğan, "Değerli Türkiye halkları günlerdir burada hep birlikte sevgili Sırrı Süreyya Önder'den iyi haberler almayı bekliyoruz. Kötü haber olmaması işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Doktorların yaptığı açıklamaya göre durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Çünkü stabilizasyonda öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabi bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere Sırrı Süreyya Önder halen büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Tıpkı kızı sevgili Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Direniyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder bu süreci sağlıkla atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek. Bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

'EMİN ELLERDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Doğan, "Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını en başında hem doktorlar bizlerle paylaştı hem bizler sizlerle paylaştık. Süreç şu anda öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Stabilizasyon gerçekten önemli bir şey ve bu stabilizasyonun devam ediyor olması da bizi memnun eden önemli parametrelerden biri. Daha somut haberler için, daha farklı bilgiler için ancak hekimlerin yapacağı açıklamalara göre bizler de sizlerle paylaşım yapabileceğiz. Ama şunu bir kez daha gördük. Gösterilen ilgi, dayanışma, şifa dilekleri, temenniler, iyi dilekler, dualar bizim de beklediğimiz güzel haber, iyi haber, ihtiyacınız olan şeyi de gösteriyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya koşmaya, koşturmaya, direnmeye devam ediyor. Bizi birleştirmeye devam ediyor. Ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor. Çalışıyor, işinin başında. Sesini bize duyurarak döneceği günü biz de burada beklemeye devam edeceğiz. Sizleri bir de bugün hekimlerin yaptığı açıklamadan sonra bizler bilgilendirmek istedik. Şu saate kadar, yani sabah saatlerinden şu ana kadar bu stabilizasyon dışında yeni bir gelişme yok. Biz burada yine dayanışma için geçmiş olsun dilekleri için gelenlerle birlikte umutlu bekleyişimizi, şifa nöbetimizi bu direnişe güç katmaya devam ederek bekliyoruz. Bekliyor olacağız. Yine burada yapılması gereken her şeyi büyük bir titizlikle, büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Hatta çok emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

(DHA)