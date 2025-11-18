HABER

DEM Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı "Günlerdir süren İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışması son bulmalıdır. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasına yanıt verdi.

Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin üç maymunu oynamaktan vazgeçelim çağrısı son derece isabetlidir. Meclis Komisyonu'nun bir gün bile kaybetmeden İmralı'ya gitmesi gerekmektedir. İmralı'ya gitmeyi siyasi bir uyuşmazlık odağına getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır." dedi.

Bakırhan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"KOMİSYON TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURUYOR"

Meclis Komisyonu bugün önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyon tarihin doğru yerinde duruyor. Bizden önce sayın Bahçeli grup konuşmasında önemli şeyler söyledi. Bahçeli'nin biraz önce bu salonda komisyonun bir an önce çözümün asıl muhatabı sayın Öcalan'la görüşmesine dair ifade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektedir.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SON DERECE İSABETLİDİR"

Sayın Bahçeli'nin üç maymunu oynamaktan vazgeçelim çağrısı son derece isabetlidir. Sayın Bahçeli'nin süreci yayan ve öteleyenlere karşı süreci korumak için yaptığı çıkışın gereği bir an önce yapılmalı.

"KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ"

Meclis Komisyonu'nun bir gün bile kaybetmeden İmralı'ya gitmesi gerekmektedir. İmralı'ya gitmeyi siyasi bir uyuşmazlık odağına getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır. Yüzyıllık meselenin tanımı ve çözümü konusunda biraz ciddi olmak gerekiyor. Bu sorun çözülmeli.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
