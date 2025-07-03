DEM Parti'den dikkat çeken 'silah bırakma' açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler: "Yeni aşamaya geçmek üzereyiz"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyen Doğan, "Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." dedi.

"YENİ AŞAMAYA GEÇMEK ÜZERE OLDUĞUMUZDAN SÖZ EDEBİLİRİZ"

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis’te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı.

"BU AŞAMA ÖNEMLİ BİR AŞAMA"

Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz"