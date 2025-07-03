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DEM Parti'den dikkat çeken 'silah bırakma' açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler: "Yeni aşamaya geçmek üzereyiz"

Ülke gündeminin en önemli konusu olan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta içinde silah bırakmayla ilgili adım atacağını açıkladı. Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz" dedi.

DEM Parti'den dikkat çeken 'silah bırakma' açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler: "Yeni aşamaya geçmek üzereyiz"
Melih Kadir Yılmaz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyen Doğan, "Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." dedi.

DEM Parti den dikkat çeken silah bırakma açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler: "Yeni aşamaya geçmek üzereyiz" 1

"YENİ AŞAMAYA GEÇMEK ÜZERE OLDUĞUMUZDAN SÖZ EDEBİLİRİZ"

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis’te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı.

DEM Parti den dikkat çeken silah bırakma açıklaması! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler: "Yeni aşamaya geçmek üzereyiz" 2

"BU AŞAMA ÖNEMLİ BİR AŞAMA"

Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
pkk DEM Parti Terörsüz Türkiye
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