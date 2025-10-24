DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi: "Türkiye'de yargı uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır"

Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında TELE 1'e operasyon düzenlendi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

Konu kısa sürede gündem olurken DEM Parti'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada operasyona tepki gösterildi.

İşte o açıklama:



"Sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından “casusluk” iddiasıyla baskın düzenlenirken, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da “casusluk” soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

"YARGI MEKANİZMALARI UZUN ZAMANDIR SİYASETİ ŞEKİLLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILMAKTADIR"

Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir"