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DEM Parti’den Meclis turu! AK Parti ile görüşme sonrası açıklama: Çok samimi ve dostane bir sohbet yaptık

17.03.2025 15:59
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DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis’teki siyasi parti turlarını AK Parti ve MHP ziyaretleriyle sürdürdü. AK Parti ile yapılan görüşmenin ardından taraflar birlikte basına poz verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı kısa açıklamada "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık" diye konuştu.

DEM Parti’den Meclis turu! AK Parti ile görüşme sonrası açıklama: Çok samimi ve dostane bir sohbet yaptık

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Meclis’teki siyasi parti turu yeni haftada da sürüyor.Heyet bugün ilk olarak MHP’yi ziyaret etti. Bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyedi.

DEM Parti Heyeti, bu görüşme sonrasında saat 14.00’te bu kez AK Parti’yi ziyaret etti.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Heyeti, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı.

AK Parti-DEM Parti görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

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"ÇOK SAMİMİ, DOSTANE BİR SOHBET YAPTIK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı kısa açıklamada "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmelerimiz olacaktır" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmelerin ardından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şunları kaydetti:

"Tarihsel bir süreç içinde olduğumuzu ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu ilettik. Hepimizin ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini dile getirdik. Tabii biz barış niyetiyle hareket ederken çok acı bir saldırının haberiyle uyandık. 7 çocuğun öldüğü Kobani'de yaşanan saldırı gibi saldırılar, bu sürece zarar verebilir. Daha önce de sabotajlara dikkat çekilmişti, bunları yapanların kim olduğu bilinmeli. Roboski'deki katliam neyse bu da aynı derecede bir katliamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle provokasyonlara karşı tedbirlerimizi alacağız demişti. Şimdi Erdoğan'a bu sözünü hatırlatmak istiyorum. Barış böyle sabotajlarla sınanmalı. Böyle şeyler yaşanabilir ama karşısında nasıl durulduğu önemlidir. Kibre kapılmadan 22 Ekim'den başlayan, 27 Şubat'taki çağrıyla da bu süreci olumlu bir şekilde birbirine bağladık. Tüm ortak çabamızla birlikte bu süreci bir yere getirdik, deyim yerindeyse okyanusu geçtik. Bu provokasyonları kınıyoruz."

MHP’YE ZİYARET: “FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU”

Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı.

11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

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DEM Parti heyeti adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sözü daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aldı. Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti DEM Parti
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