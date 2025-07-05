DEM Parti'den PKK'nın silah bırakma adımı ile ilgili açıklama

DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Parti tarafından yapılan duyuruda, PKK'lıların Irak'ın kuzeyinde silah bırakma sürecinin, basın mensuplarının takibine açık olabileceği belirtildi.

BASIN MENSUPLARI TAKİP EDEBİLECEK

DEM Parti'nin açıklamasında, "'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz" denildi. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak’ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmasının beklendiği belirtildi. Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkanlarıyla izleyebileceği ifade edildi. Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır