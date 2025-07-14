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DEM Parti'den siyasi liderler turu: Gözler bu iki güne çevrildi! Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecekler

Son dakika haberi: DEM Parti İmralı heyeti siyasi parti turuna çıkıyor. Bu hafta çarşamba ve perşembe günleri iki temas gerçekleşecek.

DEM Parti'den siyasi liderler turu: Gözler bu iki güne çevrildi! Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecekler

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti'nin temasları devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta yeni ziyaretler gerçekleşecek.

ZİYARET TARİHLERİ BELLİ OLDU

Pervin Buldan, Mithan Sancar, ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü ilk olarak Gelecek Parti Genel Merkez binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

DEM Parti den siyasi liderler turu: Gözler bu iki güne çevrildi! Bahçeli ve Özel i ziyaret edecekler 1

Heyet bu ziyaretin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. 17 Temmuz Perşembe günü ise heyet, CHP Genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP DEM Parti
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