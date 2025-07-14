DEM Parti'den siyasi liderler turu: Gözler bu iki güne çevrildi! Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecekler

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti'nin temasları devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta yeni ziyaretler gerçekleşecek.

ZİYARET TARİHLERİ BELLİ OLDU

Pervin Buldan, Mithan Sancar, ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü ilk olarak Gelecek Parti Genel Merkez binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

Heyet bu ziyaretin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. 17 Temmuz Perşembe günü ise heyet, CHP Genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır