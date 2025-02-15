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DEM Parti'den "Van'a kayyum" tepkisi! Devlet Bahçeli detayı dikkat çekti: "Ona da dava açmaları gerekiyor"

15.02.2025 15:17
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van Büyükşehir Bleediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. DEM Parti'nin açıklamasında 'Devlet Bahçeli' detayı dikkat çekti. Hatimoğulları,"Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor" diye konuştu.

DEM Parti'den "Van'a kayyum" tepkisi! Devlet Bahçeli detayı dikkat çekti: "Ona da dava açmaları gerekiyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. DEM Partili Hatimoğulları, 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Abdullah Zeydan'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

"RÖVANŞİST BİR TUTUM VAR"

Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına sert tepki gösterirken; "Barış sürecinin konuşulduğu ve toplumun umutlandığı bir dönemde, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi hedefliyorsunuz? Bunları, sarayın ve Erdoğan'ın çıkıp açıklaması gerekiyor. 31 Mart'ta, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Sayın Abdullah Zeydan'la ilgili, mazbatanın verilip verilmemesi üzerine tartışmalar yürüdü ve Van halkı tarihi bir direnişe imza attı. Bugün, yine 15 Şubat hedeflenerek, bu adımın atılmasının rövanşist bir tutum olduğunun da altını çizmek isterim. Bu bir komplodur, kumpastır. Bizler barış için şimdi değil, yıllar yılıdır bu topraklarda mücadele ediyoruz. Bizler, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi için yıllardır bedel ödeyen bir siyasi partiyiz. Bizler, yıllar yılıdır 'barış' diyoruz. Onlar barışı sabote ededursunlar, iktidar ve Erdoğan, barışı sabote ededursun; biz 'barış' demekten ve barış için bedel ödemekten bir adım bile geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

'DEVLET BAHÇELİ' DETAYI

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ni yapmış olduğu çağrı ve devam eden sürece vurgu yaptı.

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Hatimoğulları şunları dile getirdi:

Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz."

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı! Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı!

'DEMOKRASİDEN YANAYIZ'

Tuncer Bakırhan da yapılan uygulamayı kabul etmediklerini belirterek, "Bizim mücadele geleneğimiz anti demokratik uygulamalara karşı bugüne kadar mücadele eden bir gelenektir. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gerçekten bir çözümden mi yanasınız, yoksa bunları da gerekçe yaparak halkların iradesini gasbetmeye mi çalışıyorsunuz? Mertçe cevabını verin. Biz 'Mertçe çözümden, barıştan, demokrasiden yanayız' diyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Van Devlet Bahçeli kayyum DEM Parti
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