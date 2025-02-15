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  4. SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı! DEM Partili Abdullah Zeydan hapis cezası almıştı

SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı! DEM Partili Abdullah Zeydan hapis cezası almıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.02.2025 07:34
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu. Belediye binasında bulunan Zeydan, tebliğ edilen kayyum kararını imzalamayınca polis belediye binasına girdi.

SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı! DEM Partili Abdullah Zeydan hapis cezası almıştı

Son dakika: DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıkladı.

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KAYYUM KARARINI İMZALAMADI, POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Uzaklaştırılma kararı, Zeydan'a tebliğ edilmek üzere sabah saatlerinde belediyeye polis ekipleri tarafından gönderildi. Tebliği almayan Zeydan, imza atmayı reddetti. Zeydan kararı almayı reddedince polis ekipleri belediyeye girdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: "BU BİR DARBEDİR"

Kayyum atamasının ardından yaşananlara DEM Parti'den ilk tepki geldi.

DEM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bir darbedir!
Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir.
Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz!
Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!"

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediyesi kayyum son dakika DEM Parti
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