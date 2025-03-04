DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları: "Siyasi parti ziyaretleri yapacağız"

DEM Parti Eş Başkanları gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Çağrı metni burada ve çağrıda SDG geçmiyor. Sırrı Süreyya Önder Başkan'ın ifade ettiği konuda tam olarak şu aslında, sonuç itibariyle metinde geçmeyen bir şeyi bizim söylemeye yetkimiz de yok. Ben dün televizyon programımda da ifade ettim. Öcalan PKK'ya bir çağrı yaptı. PKK kendi örgütüdür. Geri kalan kısmı kendi tasarruflarıdır. Bizim yapabileceğimiz şey demokratik siyaset olarak bu sürecin gerçekten bir çözüm ve barışla nihayetlenmesi konusunda atılabilecek demokratik adımların atılması" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, çözümün Suriye, Irak, İran’ı da etkileyeceğini söyleyerek, "Dört ülkede Kürtler yaşamaktadır. Türkiye'deki olası bir barış sürecinin inşa edilmesinin her bölgeye siyasal anlamda pozitif etki sağlayacağına dair inancımızı sürekli ifade ettik. 1 Ekim'den önce de biz bunu hep öyle ifade ettik. Hatta hep şunu söylüyorduk, parlamento konuşmalarımızda da çok ifade ettiğimiz bir nokta. Türkiye barış sürecini inşa etmeyi başarırsa Orta Doğu ülkelerine de model teşkil edebilecek bir ülke olur. Orta Doğu'da başta İsrail ve Gazze sürecine de çok daha pozitif bir katkı sağlar" dedi.

"SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Siyasi parti turların ilişkin soruya Hatimoğulları, "Evet siyasi parti ziyaretleri yapacağız. Bütün detaylarıyla henüz planlamış değiliz. Elbette yani yeri ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak" dedi.

"BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ VAR"

Komisyon kurulmasına ilişkin soruya Hatımoğulları, "Mecliste kurulacak bir çalışma grubu ve komisyonla işe buradan başlanabileceğini düşünüyoruz. Ama biraz önce konuştuğumuz bazı yasama faaliyetleri gerektiren konularda da parlamentonun komisyonu aşan bir çalışmayı, zaten burada genel kurul yani şu anda ana komisyonlar ve genel kurulun çalışmasını gerektiren konular var. Ana komisyonlar ve genel kurul dışında atılacak somut adımlar, bunun toplumsal ayağının nasıl meclis ve toplum ayağı nasıl oluşacak bu konuda en iyi çalışmayı yürütebilecek bir komisyona ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır