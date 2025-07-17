DEM Parti heyeti CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir yol katedildi. Geçen haftalarda PKK mensubu bir grup terörist silahlarını yakarken, gelinen süreçte TBMM'de bir komisyon oluşturulması bekleniyor.

DEM HEYETİ ÖZEL'LE GÖRÜŞÜYOR

DEM Parti heyetinin de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gerçekleştirdiği parti ziyaretleri devam ediyor. Dün MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelen heyet bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. DEM Heyeti ile Özel arasındaki görüşme başladı.

Yapılan görüşmenin ardından tarafların açıklama yapması bekleniyor.