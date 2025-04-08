Dem Parti heyeti Erdoğan ile görüşecek! Bakırhan 'Bu hafta' diyerek duyurdu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bakırhan, İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısının ardından iktidarın halen adım atmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi hem söylemde hem de somut yasalarla güvence altına alınabilir. Meclis açık gündem ile toplanıp, 'Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi'ni hazırlayabilir. TBMM Başkanlığı, tüm partilerle görüşüp uzlaşı metnini hazırlayabilir. Tüm siyasi partilerin katılımıyla sürecin siyaset zemininde sahiplenilmesi ve barışın toplumsallaşması için özel kanun ile kurulmuş ve tam yetkilendirilmiş özel bir komisyon kurulabilir. Silahsızlandırma süreci, özel bir yasayı gerekli kılmaktadır. Bu konuda acilen bir şeyler yapılmalıdır. 'Silahsızlansınlar ama nerede ve nasıl, silah bıraktıktan sonra ne olacak' sorularını şimdiden çalışmak ve cevabını vermek gerekiyor. Kayyım uygulamaları kaldırılarak kalıcı değişiklikler yapılabilir. Bu vesileyle seçilmiş ve şu anda cezaevinde olan belediye eş başkanları tutuksuz yargılanıp, görevlerine iade edilebilir. Hasta tutsakların salıverilmesi ve şartlı tahliye zamanı geldiği halde infazları yakılan siyasi tutsaklara dönük hukuksuzluklara son verilebilir."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME BU HAFTA

Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin, "Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu ve iyi olur, Türkiye'de güzel şeylere vesile olur. Hafta içerisinde olmasını umuyoruz. Henüz görüşmeye ilişkin tarih belli değil. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var, henüz bize iletilmiş bir şey yok; ama biz de olmasını umuyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır