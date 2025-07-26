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DEM Parti İmralı Heyeti'nden açıklama! İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İmralı Cezaevi’nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nden açıklama geldi. Öcalan'ın mesajlarını ileten heyet, "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden açıklama! İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi
Devrim Karadağ

DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İmralı Cezaevi’nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajlarını iletti.

DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması şöyle;

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

"FİKİR TEATİSİNDE BULUNDUK"

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

DEM Parti İmralı Heyeti nden açıklama! İmralı da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi 1

SİLAH BIRAKMA GÖRÜNTÜLERİ

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti nden açıklama! İmralı da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi 2

"ÖNEMLİ KATKILAR SUNMASINI BEKLİYOR"

TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.

Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Selam ve saygılarımızla."

DEM Parti İmralı Heyeti nden açıklama! İmralı da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi 3

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Abdullah Öcalan DEM Parti Terörsüz Türkiye
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