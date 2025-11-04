HABER

DEM Parti İmralı heyetinden açıklama! Abdullah Öcalan'ın değerlendirmesi aktarıldı... 'Kürt olgusu' detayı dikkat çekti

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti bugün yaptığı açıklama ile Öcalan'ın görüşlerini aktardı. Öcalan değerlendirmesinde, "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. 30 Ekim'de Beştepe'de yapılan görüşmede İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Bu görüşmenin ardından ise DEM Parti'nin İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere dün İmralı'ya gitti.

DEM Parti İmralı heyetinden açıklama! Abdullah Öcalan ın değerlendirmesi aktarıldı... Kürt olgusu detayı dikkat çekti 1

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yapılan görüşmenin ardından DEM Parti tarafından ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Kasım 2025 tarihinde İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

DEM Parti İmralı heyetinden açıklama! Abdullah Öcalan ın değerlendirmesi aktarıldı... Kürt olgusu detayı dikkat çekti 2

"BİRLİKTELİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİR"

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

"KÜRT OLGUSUNUN TÜM BOYUTLARIYLA CUMHURİYETİN YASALLIĞINA DAHİL EDİLMESİ VE BUNUN İÇİN GÜÇLÜ BİR GEÇİŞ SÜRECİ TEMEL ALINMALIDIR"

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

"BU SÜREÇTE HERKESİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMESİ HAYATİ ÖNEMDEDİR"

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir"

İmralı Adası Abdullah Öcalan DEM Parti
