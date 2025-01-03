HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. DEM Parti'nin 3 talebi! Devlet Bahçeli'ye ve Numan Kurtulmuş'a iletildi... Af mı geliyor?

DEM Parti'nin 3 talebi! Devlet Bahçeli'ye ve Numan Kurtulmuş'a iletildi... Af mı geliyor?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.01.2025 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün Meclis'teki tarihi görüntüleri takip etti. 28 Aralık'ta İmralı’ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti TBMM'de ‘bilgilendirme’ turuna çıktı. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşılarken, görüşme sonrası yine kapıda uğurladı. Kritik görüşmeler sonunda DEM Parti heyetinin 3 talebi de ortaya çıktı.

DEM Parti'nin 3 talebi! Devlet Bahçeli'ye ve Numan Kurtulmuş'a iletildi... Af mı geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreçte, kritik bir viraj daha aşıldı. 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'li Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de ‘bilgilendirme’ turuna çıktı.

AA-20250102-36644810-36644801-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_DEM_PARTI_HEYETIYLE_GORUSTU

Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşılarken, görüşme sonrası yine kapıda uğurladı. Kritik görüşmeler sonunda DEM Parti heyetinin 3 talebi de ortaya çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin medya kuruluşu Rudaw, DEM Parti-MHP görüşmesiyle ilgili önemli iddiaları dile getirdi.

GENEL AF TALEBİ

Buna göre; DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti.

AA-20250102-36644810-36644806-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_DEM_PARTI_HEYETIYLE_GORUSTU

KAYYUM İÇİN MAHKEME KARARI OLSUN

Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi.

TERÖR YASASI DEĞİŞSİN

DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti.

Anahtar Kelimeler:
af Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.