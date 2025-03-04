DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi! 400 vekil hesabı bile yapılıyor... Hedef referanduma bile gitmemek

Cumhur İttifakı ve DEM Parti arasında son dönemde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı silah bırakma üzerinden başlayan iletişim, kulisleri de hareketlendirdi. Artan diyalog kanalları sonrası muhalefet cephesinde “Bu süreç iki tarafın da istediğini aldığı bir anayasa değişikliği planlarıyla mı yapılıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Cumhur ittifakı ve DEM Parti ise süreçte hiçbir pazarlık yapılmadığını ve tek hedefin “terörsüz Türkiye” olduğunu savunuyor.

DEM PARTİ İLE REFERANDUMA GİDİLEBİLİR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Meclis’te DEM Parti, MHP ve AK Parti’nin milletvekilleri toplamı 376 sayısını buluyor. Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları HÜDA PAR (4) ve DSP (1) de eklenince bu sayı 381’e ulaşıyor. Bu sayıyla anayasa değişikliği, referanduma götürülebiliyor.

REFERANDUMSUZ DEĞİŞİKLİK İÇİN 19 VEKİL DAHA GEREKİYOR

Ancak referanduma ihtiyaç olmaması için 19 milletvekili daha gerekiyor. İktidarın referandumsuz anayasa değişikliği için ihtiyaç duyduğu 400 milletvekili sayısına ulaşmak için yaşanabilecek olası senaryolar tartışılmaya başlandı.

AK Parti’nin son kongresindeki yeni katılımlarla milletvekili sayısı 272’ye ulaştı. MHP’nin ise 47 milletvekili var. Son seçimlerde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alan DSP’nin 1, YRP’nin 4 ve HÜDA PAR’ın 4 milletvekili bulunuyor.

YENİDEN REFAH MESAFELİ

YRP, İmralı sürecine mesafeli. Bu denklemden YRP’li vekiller çıkarılınca Cumhur İttifakı 324’e ulaşıyor. “Cumhur”un adı konmamış bu süreci yürüttüğü DEM Parti’nin 57 milletvekili eklenince bu sayı 381’e yükseliyor ve anayasa değişikliğini referanduma götürmek için ihtiyaç duyulan 360 milletvekili sayısını aşıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ü araması da “DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında bir yakınlaşma olur mu” sorusunu gündeme getiriyor.

HEDEF 400 MİLLETVEKİLİ

İktidarın sandığa gitmeden “400 milletvekiline ulaşarak bir anayasa değişikliği aradığı” ileri sürülüyor.

İktidarın ya Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu’ndan, ya İYİ Parti’den ya da CHP’den destek bulması gerekiyor.

Bu partilerin liderlerinden desteğin aksi yönünde açıklamalar geliyor. İktidarın 400 milletvekilini bulma ihtimalini zor gördüklerini söyleyen CHP kurmayları, İYİ Parti ve Yeni Yol grubundaki partilere yaptıkları ziyaretleri anımsatarak “Onlar da şu anki baskıcı rejime karşı muhalefetin birlikteliğine vurgu yapıyor. Bu nedenle böyle bir senaryonun içinde olmayacaklardır” diyor.