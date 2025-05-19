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Dem Parti siyasi parti ziyaretleri başlıyor! Hangi partileri ziyaret edecek?

PKK'nın fesih kararı ve dün gerçekleşen İmralı ziyareti sonrasında DEM Parti, siyasi partilerle temaslarına başlıyor. Bu kapsamda ilk olarak CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ziyaret edilecek. Görüşmelere DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Gülistan Koçyiğit ile Sezai Temelli de katılacak.

Dem Parti siyasi parti ziyaretleri başlıyor! Hangi partileri ziyaret edecek?

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. Örgüt, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla feshedildiğini ve silahlı mücadeleye son verildiğini resmen ilan etti.

Bu açıklamadan altı gün sonra, DEM Parti heyeti ilk kez İmralı’yı ziyaret etti. Heyet, Öcalan’ın görüşmede verdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlik hukuku temelinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptıklarımız büyük bir paradigma değişimini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin özü farklıdır; bozulan, kardeşlik ilişkisidir. Kardeşler kavga edebilir ama birbirinden vazgeçmez. Bu bağı bozan tuzakları bir bir temizliyor, yıkılan köprüleri onarıyoruz."

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ BAŞLAYACAK

İmralı dönüşünün ardından DEM Parti, siyasi parti ziyaretlerine başlama kararı aldı. İlk etapta Meclis’te grubu bulunan muhalefet partileri olan CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ziyaret edilecek.

Ziyaretlerde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
DEM Parti
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