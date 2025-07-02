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DEM Partili belediye başkanı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi: "Benmerkezci anlayışta olması ve..."

DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından konunun detaylarının ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

DEM Partili belediye başkanı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi: "Benmerkezci anlayışta olması ve..."

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı, kesin ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

DEM Partili belediye başkanı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi: "Benmerkezci anlayışta olması ve..." 1

"EŞBAŞKANLIK SİSTEMİNE DİRENÇ GÖSTERİP BENMERKEZCİ ANLAYIŞTA OLMASI..."

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Ormanlı’nın eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirdiği, ortak yönetim kültürü yerine ben merkezci bir yönetim anlayışını benimsediği ve parti kararlarını tanımadığı belirtildi. Ayrıca, belediyecilik faaliyetlerinde halkın talep ve beklentilerini karşılayamadığı, partinin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmeyen uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

DEM Partili belediye başkanı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi: "Benmerkezci anlayışta olması ve..." 2

DETAYLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Bu gerekçelerle Ormanlı hakkında "kesin ihraç" talebiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu’na başvurulduğu bildirildi. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından konunun detaylarının ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

(İHA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
ihraç DEM Parti
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