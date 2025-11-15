HABER

DEM Partili eski başkana, 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a 13 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Iğdır'da 2015 yılında gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk'un yargılandığı davada karar çıktı. Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

