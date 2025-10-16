HABER

DEM Partili Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler! 'Atatürk' iddiası üzerine tepki yağdı

Hazar Gönüllü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sert çıkışına bir o kadar sert yanıt veren DEM Partili Sırrı Sakık'ın sözleri tartışma yarattı. Sakık'ın "alçaklık" tepkisi Atatürk'ü hedef aldığı yorumlarını doğurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı öne sürülen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a tepki yağıyor.

İYİ PARTİ'DEN ART ARDA 'ALÇAK' ÇIKIŞLARI

İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz" demişti.

DEM Partili Sırrı Sakık tan tartışma yaratan sözler! Atatürk iddiası üzerine tepki yağdı 1

İYİ Partili Turhan Çömez'in de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "alçak" demesi üzerine DEM Parti Ağrı Milletvekili Sakık sert konuştu.

DEM Partili Sırrı Sakık tan tartışma yaratan sözler! Atatürk iddiası üzerine tepki yağdı 2

SIRRI SAKIK'IN YANITI TARTIŞMA YARATTI

"Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz?" diyen Sakık şöyle konuştu:

DEM Partili Sırrı Sakık tan tartışma yaratan sözler! Atatürk iddiası üzerine tepki yağdı 3

"Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürt'ü faili meçhul cinayetlerle katledip ses çıkarmayanlar alçaktır. 3500 Kürt'ün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin diyenler alçaktır. Kürt'ün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur.”

ATATÜRK'Ü MÜ KASTETTİ?

Sakık'ın bu sözleri "Atatürk'ü mü kastediyor?" sorusunu akıllara getirdi, kendisine sosyal medyada tepki yağdı.

