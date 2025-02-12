DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu! "Türkiye'nin size ihtiyacı var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ameliyat olmuştu. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştiği ifade edilerek, MHP liderinin durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

DEM PARTİLİ İSİM BAHÇELİ'Yİ ARADI

Bahçeli'ye siyasi isimlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları gelmişti. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Bakırhan Bahçeli görüşmesinde 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' mesajını iletti.