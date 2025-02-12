DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu! "Türkiye'nin size ihtiyacı var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ameliyat olmuştu. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştiği ifade edilerek, MHP liderinin durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.
Bahçeli'ye siyasi isimlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları gelmişti. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakırhan Bahçeli görüşmesinde 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' mesajını iletti.
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