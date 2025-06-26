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DEM Partili vekil sözlerini Kürtçe bitirdi! Pervin Buldan tercümesini yapınca ortalık karıştı! Meclis'te 'Bela' tartışması

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Melih Kadir Yılmaz

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasını Kürtçe olarak bitirdi. Çubuk'un sözlerini ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan çevirdi. Buldan, Çubuk'un "Kürtçe Allah belanızı versin" dediğini söylerken, bu sözlerden sonra tepkiler yükseldi. Tepkilerin ardından ise Çubuk ifadesini geri çekti.

TBMM'nin gündemlerinden biri İklim Kanunu Teklifi. Teklif yeniden gündeme alınırken, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk teklifin 5'inci maddesi kapsamında söz aldı.

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Meclis kürsüsüne gelen Çubuk, konuşmasını Kürtçe olarak bitirdi ve doğa katliamcılarına yönelik olarak "Allah belanızı versin" dedi.

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SÖZLERİ BULDAN TERCÜME ETTİ! KÜRTÇE BELA TARTIŞMA ÇIKARDI

Çubuk'un Kürtçe söylemini ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan tercüme etti. Buldan, "Kürtçe Allah belanızı versin dedi" şeklinde açıklama yaptı.

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"MİLLETİN KÜRSÜSÜNDEN MİLLETE BELA OKUMAK KADAR YANLIŞ BİR ŞEY OLAMAZ"

Buldan'ın tercümeyi yapmasından sonra ise Meclis'te tepkiler yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz" diyerek Çubuk'tan özür dilemesini istedi.

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"BELA OKUYARAK MERAM İFADE EDİLMEZ"

Tepki gösterenlerden biri de İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez oldu. Çömez, "Bela okuyarak meram ifade edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ne tür bir bela okunduğunu sizin tercümanlığınızla öğrenmiş olduk. Türkçe olmayan her dili anlamak zorun değiliz" dedi.

İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Meclis'te yaşanan tartışmanın ardından Çubuk tekrar söz aldı ve sözlerinin doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu söyledi. Kaba bir dil kullanma niyetinin de olmadığını aktaran Çubuk, ifadesini geri çektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Pervin Buldan Kürtçe meclis tbmm DEM Parti
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