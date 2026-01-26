DEM Partililerin örgü akımına katılan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı! 'Pişmanım, bilmiyordum...'

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de görev yapan bir hemşirenin viral olan akım için paylaştığı video sonrası harekete geçilmişti. Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililerin "saç örme" akımına katılan hemşire için harekete geçilmişti. O hemşirenin ifadesi ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu.

Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İ.A. işlemleri yapılmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürülmüştü.

HEMŞİRE SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "PİŞMANIM, ŞARKI SÖZLERİNİ BİLMİYORUM"

Hemşire İ.A., “Pişmanım benim devlet yanlısı paylaşımlarım da var zazayım Kürtçe bilmiyorum şarkı sözlerini bilmiyorum”