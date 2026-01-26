HABER

DEM Partililerin örgü akımına katılmıştı! Sosyal medyada gündem olan hemşire gözaltına alındı

Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililer, "saç örme" akımı başlatmıştı. Söz konusu akıma destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu. Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

DEM Parti milletvekilleri, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlar sırasında terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla akım başlattı. Kadın milletvekilleri tarafından başlatılan “saç örme” akımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eyleme, Pervin Buldan da katıldı.

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Buldan, saçlarını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaşarak eyleme destek verdi.

HASTANEDE VİDEO ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu.

O HEMŞİRE GÖZALTINDA

Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, İ.A. isimli hemşire terör örgütü PKK propagandası iddiasıyla İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındı.

İ.A. işlemleri yapılmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.

