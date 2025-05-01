HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Demir eksikliği modern çağın gizli salgını mı? Ciddi Hastalıklara neden oluyor! Demir eksikliği ve aneminin farkı nedir?

Vücudun yeterli miktarda demir alamaması, birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, demir eksikliğinin halsizlik, yorgunluk, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirterek, bu durumun özellikle kadınlar, vejetaryen bireyler ve sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü söyledi. Detaylar haberimizde...

Demir eksikliği modern çağın gizli salgını mı? Ciddi Hastalıklara neden oluyor! Demir eksikliği ve aneminin farkı nedir?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, vücudun yeterli miktarda demir alamamasının birçok hastalığa zemin hazırlayabileceğini belirterek, demir eksikliğinin halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, hafıza problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetlere yol açtığını söyledi. Doç. Dr. Demir, özellikle kadınlar, vejetaryen bireyler ve sindirim sistemi hastalıkları olan kişilerin demir eksikliği açısından risk grubunda yer aldığını vurgularken, demirin öncelikle doğal besin kaynaklarından alınmasının önemine dikkat çekti.

595496

"DEMİR EKSİKLİĞİ VE ANEMİ AYNI ŞEY DEĞİL"

Demir eksikliğinin, kanda demir seviyelerinin normalin altında olması durumu olduğunu belirten Doç. Dr. Demir, demir eksikliği anemisinin ise demir eksikliğine bağlı olarak kan değerlerinde düşüş yaşanması olduğunu ifade etti. Demir eksikliği olan her hastada anemi görülmeyebileceğini belirten Doç. Dr. Demir, “Demir eksikliği yaşayan kişilerde halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, hafıza problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi şikyetler sıkça görülür. Bu nedenle demirin öncelikle doğal yollarla gıdalardan alınmasını tavsiye ederiz” dedi.

"TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI"

Demir eksikliğinde hem ağızdan alınan ilaçların hem de damar yoluyla verilen demir tedavilerinin uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, “Demir takviyesinin dozu, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Örneğin, erkekler, kadınlar ve gebe hastalar için normal kan değerleri farklıdır. Bu nedenle demir tedavisi kişiye özel olarak planlanmalıdır” dedi.

iStock-1984279899

"VEJETARYEN BİREYLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ GELİŞEBİLİR"

Demirin en iyi kaynaklarının yeşil yapraklı sebzeler ve et ürünleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Demir, “Vejetaryen bireylerin beslenme düzenlerinden ötürü demiri yeterince alamayacakları için demir eksikliği gelişebilir aynı zamanda mide ya da barsak problemlerinde demir alımı normal olsa bile emilim problemi olacağı için demir eksikliği gelişebilir gibi durumlarda medikal tedavilere başvuruyoruz” dedi.

"YILDA EN AZ BİR KEZ KADINLAR DÜZENLİ OLARAK KAN DEĞERLERİNİ KONTROL ETMELİ"

Özellikle menopoz öncesi kadınların yılda en az bir kez demir seviyelerini ölçtürmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, “Hastalar, demir eksikliği tedavisine başladıktan bir iki ay sonra kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi yarıda bırakıyor. Ancak demir depoları tamamen dolmadan tedavi sonlandırılmamalıdır. Aksi takdirde demir eksikliği kısa sürede tekrarlayabilir” dedi.

1660635

"DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN DEMİR TAKVİYESİ ALMAK SAKINCALIDIR"

Demirin gereğinden fazla alınmasının vücutta birikmelere neden olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Demir, “Özellikle karaciğerde biriken aşırı demir ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan değerleri bilinmeden ve doktor önerisi olmadan demir takviyesi almak sakıncalıdır. Ağızdan alınan takviyelerde bu risk daha azdır ancak damar yoluyla alınan demir tedavilerinde doz aşımı ciddi sorunlara neden olabilir” diye konuştu.

"DAMARDAN DEMİR TAKVİYESİ DİKKATLE UYGULANMALI"

Ağızdan tablet kullanmayı tolere edemeyen tüm hastalara ve gebeliğin ciddi anemisinde damar yoluyla demir tedavisinin tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Demir, u yöntemin mutlaka hastane şartlarında uygulanmalı. Damar yoluyla verilen yüksek miktardaki demir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle hastaların hastane ortamında takip edilmesi çok önemlidir” dedi.

thumbs_b_c_741dcaf43b379a89b56da849552bb5fd

"MENAPOZ SONRASI DEMİR EKSİKLİĞİ"

Menopoz sonrası dönemde veya erkek hastalarda demir eksikliğinin altında yatan farklı bir sağlık sorununun olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Demir, “Eğer vejetaryen olmayan bir bireyde demir eksikliği tespit ediliyorsa, mutlaka ileri tetkikler yapılmalıdır. Normal beslenen erkekler ve menopoz sonrası kadınlar da demir eksikliği beklemediğimiz bir durumdur ve bağırsak ya da mide problemlerinin habercisi olabilir” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun bakımdaki 9 yaşındaki kıza cinsel istismar... Vatandaşlar öfke kustu: "Ruh hastası tecavüzcü pedofililer..."Yoğun bakımdaki 9 yaşındaki kıza cinsel istismar... Vatandaşlar öfke kustu: "Ruh hastası tecavüzcü pedofililer..."
Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar varTaksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
anemi demir eksikliği kansızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Gök gürleyecek, yağmur bastıracak! Bugün başlıyor

Gök gürleyecek, yağmur bastıracak! Bugün başlıyor

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.