Demirci’de 97 yıl önceki cumhuriyet karesi yeniden canlandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet’in 102. yılı, tarihe yolculuk niteliğinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet’in 5. yılının kutlandığı 29 Ekim 1928’de Hükümet Konağı önünde çekilen tarihi fotoğraf, tam 97 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Demirci’de 97 yıl önceki cumhuriyet karesi yeniden canlandı

Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele Kahramanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı tarafından karargah olarak kullanılan tarihi Hükümet Konağı, bu kez Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna aynı kareyle tarih sahnesine çıktı.

Demirci’de 97 yıl önceki cumhuriyet karesi yeniden canlandı 1

29 Ekim 1928 yılında dönemin Kaymakamı Necmettin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey, ilçe protokolü ve öğrencilerle birlikte çekilen fotoğraf, 97 yıl sonra aynı noktada bugünün temsilcileriyle yeniden ölümsüzleştirildi.

Demirci’de 97 yıl önceki cumhuriyet karesi yeniden canlandı 2

AYNI YERDE BULUŞUP 97 YIL ÖNCEKİ KARENİN ANISINI YAŞATTILAR

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Mly. Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç, ilçe protokolü ve öğrenciler aynı yerde buluşarak 97 yıl önceki fotoğrafı birebir canlandırdı.

Demirci’de 97 yıl önceki cumhuriyet karesi yeniden canlandı 3

Tarihi kare, geçmişle bugünü buluşturarak Cumhuriyet coşkusunun iki dönemini bir araya getirdi.

(İHA)

28 Ekim 2025

