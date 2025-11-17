Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesinde Osman Kahraman’a ait evde henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Mahalle sakinleri İtfaiye ekiplerine haber verirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ve Köprübaşı İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 2 saat süren yoğun bir çalışmanın sonucunda yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev tamamen yanarken, yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülmesi içinde mahallede elektrikler kesildi.

Evinin yandığını gören Osman Kahraman’ın eşi, Azize Kahraman fenalık geçirirken, mahalle sakinlerince sakinleştirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri tarafından itfaiye ekiplerine su takviyesi sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA