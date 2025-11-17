HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar ise mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesinde Osman Kahraman’a ait evde henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Mahalle sakinleri İtfaiye ekiplerine haber verirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi.

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 1

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ve Köprübaşı İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 2 saat süren yoğun bir çalışmanın sonucunda yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 2

Yangında ev tamamen yanarken, yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülmesi içinde mahallede elektrikler kesildi.
Evinin yandığını gören Osman Kahraman’ın eşi, Azize Kahraman fenalık geçirirken, mahalle sakinlerince sakinleştirildi.

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 3

Söndürme çalışmaları sırasında Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri tarafından itfaiye ekiplerine su takviyesi sağlandığı öğrenildi.

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 4

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 5

Demirci’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi 6Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonunda bu da oldu... 'Kızılay' tabelası akımı için kan aktıSonunda bu da oldu... 'Kızılay' tabelası akımı için kan aktı
CHP'li milletvekilinden TRT önünde dikkat çeken eylem! Stüdyo kurup 'Siyah beyaz' çağrısında bulunduCHP'li milletvekilinden TRT önünde dikkat çeken eylem! Stüdyo kurup 'Siyah beyaz' çağrısında bulundu

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.