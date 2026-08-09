Demirkapı Tüneli’nde feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaza, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırlarında bulunan D-687 kara yolu Demirkapı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Mehmet Durdu’nun kullandığı hafif ticari araç, Demirkapı Tüneli içerisinde kontrolden çıkarak acil durum cebinin duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Durdu (67) ve eşi Emine Durdu (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tünel içerisinde jandarma trafik ekipleri gerekli önlemleri alırken, araç yoldan kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır