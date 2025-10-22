HABER

Demiryolu ulaşımında 10 yılda 10 milyon engelli indirimden yararlandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, son 10 yılda yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde yolcu indiriminden 9 milyon 848 bin engelli yolcunun yararlandığını söyledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kasapoğlu, "Hayatın her alanındaki erişilebilirlik; özellikle ulaştırmada, sokakta, mahallede, çarşıda, pazarda, otobüste, kaldırımda, metroda, tramvayda, şehirlerarası ulaşımda erişilebilirliği her şekliyle masaya yatıracağız. 'Erişilebilir şehirler' hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdüreceğiz. Mevzuatta var olan düzenlemeleri sadece kağıt üzerinde görmek değil, sahada nasıl karşılık bulduğunu görmeliyiz. O yüzden komisyon olarak sahadayız ve sahadaki tespitlerimize de devam edeceğiz. Tabii ki erişilebilirlikteki başarıyı da sadece asansör sayısıyla, rampa genişliğiyle ya da kaldırım yüksekliğiyle değil, hayata katılabilen her bir bireyimizin memnuniyetiyle ölçeceğiz, ölçüyoruz da. O yüzden, bugün, burada ortaya koyacağımız her bir kıymetli fikir, her bir öneri, her bir katkı daha erişilebilir bir Türkiye için atılmış bir adım olacak. O yüzden, biz komisyon olarak bu konuların sadece araştırmacısı değil, hem takipçisi olacağız, hem hızlandıracağız" diye konuştu.

'TURUNCU MASADAN 79 BİN ENGELLİ FAYDALANDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, bakanlığın toplumun her kesimini kapsayacak şekilde erişilebilir olması için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Demir yolu ve hava yolunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak turuncu masa, erişilebilir ulaşım hizmet noktalarıyla engelli vatandaşlarımızın ulaşım süreçlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın terminallerde güvenli dolaşımını sağlayarak sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla, 'Turuncu Masa Erişilebilirlik Ulaşım Hizmet Noktası Uygulaması'nı başlattık. Havalimanlarımızda ve tren garlarımızda uygulamalarımızı sahada başlattık ve bütün garlarda bütün havalimanlarında amacımız bu hizmetin aktif olarak verilebilmesi. 26 yüksek hızlı tren garında ve 3 havalimanımızda şu anda turuncu masa destek noktaları ve kioskları hizmet vermektedir. Turuncu masa hizmeti, 2019 yılında başlatıldı ve bugüne kadar 79 bin 696 engelli yolcumuz faydalandı ve bu uygulamada vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak, 'Bir memnuniyet var mı, memnun edebiliyor muyuz?' şeklinde yaptığımız araştırmalarda da yüzde 80'in üzerinde bir memnuniyet değeri karşımıza çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ENGELLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI'

Demiryolu sektöründe engelli yolculara yönelik ücretsiz tren seyahatinin artırıldığını vurgulayan Baştor, "Türkiye'de demiryolu ulaşımında yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip engelli yolcular yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat hakkından yararlanıyor. Bu kapsamda, engelli bireyin yanında bulunan bir refakatçi de ücretsiz olarak seyahat edebilmektedir. Son 10 yılda yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde yolcu indiriminden 9 milyon 848 bin yaklaşık 10 milyon engelli yolcumuz yararlandı. Bakanlığımız tarafından erişilebilir ulaşım vizyonumuz kapsamında tüm ulaşım modlarına yönelik 2025 yılı itibarıyla toplamda 4 binin üzerinde katılımcıya erişilebilirlik eğitimi verildi. Demiryollarında altyapı, üstyapı ve araçların erişilebilirliğini iyileştirerek engelli vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz demiştim. 536 gar ve istasyon engelli yolculara uygun şekilde düzenlendi. Tren setlerinde toplam 275 tekerlekli sandalye alanı bulunduruldu. Ana hat ve bölgesel trenler için 43 adet seyyar rampa kullanılmakta. Yüksek hızlı trenler için 20 adet ilave rampa alınarak ilgili iş yerlerine dağıtıldı" dedi.

(DHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
