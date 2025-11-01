HABER

Demre'de yat yangını! Ekipler sevk edildi

Antalya'nın Demre ilçesinde, Üçağız Limanı’nda bağlı bulunan ticari yat çıkan yangında hasar görüp, battı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Üçağız Limanı'nda bağlı bulunan 'Sinbad' isimli ticari yatta yangın çıktı. Yatın alev aldığını gören çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Demre İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer teknelere sıçramaması için yanan yatı açığa aldı. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından başlatılan soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ticari yatta maddi hasar meydana gelip battığı belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
