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Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı

Kırıkkale'de trafik denetiminden kaçmak isteyen sürücünün planı, polis ekiplerinin kullandığı drona takıldı. Denetim noktasını görünce aracını park ederek hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlendi. Sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetim noktasını fark eden bir sürücü, polis ekiplerine yakalanmamak için aracını yol üzerinde park etti. Ardından araçtan inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

SÜRÜCÜNÜN PLANI DRONA TAKILDI

Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı 1

Sürücünün denetimden kaçmak için yaptığı hareketler, trafik polislerinin kullandığı dron kamerası tarafından kaydedildi.

Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı 2

Görüntülerin ardından polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıktı.

Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı 3

200 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyeti geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale denetim
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