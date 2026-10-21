Denetimi görünce arabayı bırakıp kaçtı! Drona yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetim noktasını fark eden bir sürücü, polis ekiplerine yakalanmamak için aracını yol üzerinde park etti. Ardından araçtan inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

SÜRÜCÜNÜN PLANI DRONA TAKILDI

Sürücünün denetimden kaçmak için yaptığı hareketler, trafik polislerinin kullandığı dron kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ardından polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıktı.

200 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyeti geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır