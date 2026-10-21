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Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı ABD vatandaşının fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard'ın ailesiyle ABD’ye dönüş yolundayken uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı ABD vatandaşının fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard'ı serbest bırakmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ı ve Demokratları hedef aldı.

"RUSYA'DAN EVE DÖNÜYOR"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hubbard'ın ailesiyle ABD’ye dönüş yolundayken uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Stephen Hubbard ve ailesi Rusya'dan eve dönüyor. Uykucu Joe Biden ve Demokratlar tarafından çok önceden yapılmış olmalıydı" dedi.

Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı ABD vatandaşının fotoğrafını paylaştı 1

ABD'li müzakereci Steve Witkoff, bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya'nın Hubbard'ı serbest bıraktığını duyurmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump
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