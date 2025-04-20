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Denetimler arttı! Dilencilere göz açtırılmıyor

Talas Belediyesi zabıta ekipleri; ilçe genelinde yürütülen rutin denetimlerde dilencilere karşı ciddi bir mücadele yürütüyor.

Denetimler arttı! Dilencilere göz açtırılmıyor

Yapılan denetimlerde meydanlar, caddeler, bulvarlar, sokak araları, cami önleri ve trafik ışıkları gibi vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde dilencilik yapan 52 şahsa toplam 73 bin 112 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, dilencilik yaptığı tespit edilen 7 kişinin üzerinden çıkan toplam 8 bin 225 TL paraya el konularak, bu miktar belediye veznesine yatırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Özellikle vatandaşlarımızın manevi duygularının zirveye ulaştığı ramazan ayı, toplumumuzun en hassas olduğu dönemlerdir. Ancak bazı kişilerin bu dönemi fırsat bilerek duygu sömürüsü yapıp haksız kazanç sağlamaları kabul edilemez. Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi ilçemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Talas’ta dilencilik faaliyetlerine göz yummayacak. Bu tür davranışlarla mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları belediyemize bildirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Yalçın, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında 0352 437 00 55 numaralı telefondan Zabıta Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmalarını istedi. Denetimler, toplumun huzurunu ve düzenini korumak amacıyla yıl boyu devam edecek.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
talas belediyesi
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