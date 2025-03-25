Dengesini kaybeden çocuğun koluna demir parmaklık saplandı! Adana'da korkunç olay

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşlarındaki çocuk, apartmanın bahçesinde oynarken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı. Duvarın üzerinde yürüyen çocuk, dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi. Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük çocuk, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun kurtarılma anı itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır