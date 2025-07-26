HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dengesini kaybedip Porsuk Çayı'na düşen adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düşen adam hayatını kaybetti. 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Dengesini kaybedip Porsuk Çayı'na düşen adam hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; Porsuk Çayı'nın kenarında oturan M.A. (52) isimli adam, dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Suya düşen şahıs, kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.

Dengesini kaybedip Porsuk Çayı na düşen adam hayatını kaybetti 1

Şahsın bulunması amacıyla dalgıçlarla arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda, hayatını kaybeden adamın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, çok sayıda vatandaş o anları büyük bir endişeyle film izler gibi seyretti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 polisi yaralamışlardı! 2'si tutuklandı3 polisi yaralamışlardı! 2'si tutuklandı
AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattıAK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

Anahtar Kelimeler:
porsuk çayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

Hastanede skandal: Makasla 3 aylık bebeğin parmağını kesti!

Hastanede skandal: Makasla 3 aylık bebeğin parmağını kesti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.