Deniz dibi temizliğinin 9. etabı tamamlandı

Bodrum Belediyesi tarafından ’Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği, bu hafta Gündoğan’da yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 2026 yılı 9. etap çalışmasıyla Gündoğan Koyu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci katıldı.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde denizden yaklaşık 410 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar arasında; cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları, tek kullanımlık ürünler, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli evsel atıkların yanı sıra ağda makinesi, kamp sandalyesi, çeşitli araçlara ait farklı ebatlarda lastikler ile hayalet ağ dikkat çekti. Denizden çıkarılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta farklı bir koyda sürdürülen ’Denize En Çok Mavi Yakışır’ Deniz Dibi Temizliği etkinliğine 22 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü Koyu’nda devam edilecek. Gerçekleştirilen etkinliklerle deniz temizliğine katkı sunulması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır