Deniz kabuklarının içinden neden dalga ve okyanus sesi gelir?

Deniz, masmavi görünümü ile dikkat çeken doğa harikalarından biri olmaktadır. Deniz, insanın içini huzurla dolduran, insanı stresten arındıran ve sakinleştiren önemli özelliklere sahiptir. Denizi izlemenin yanı sıra denizde yüzmek de insanı rahatlatan aktiviteler arasındadır. İnsanların pek çoğu deniz kıyısına gittiğinde kıyıya vurmuş olan deniz kabuklarına rastlayabilmektedir. Bu deniz kabuklarından gizemli bir şekilde dalga sesleri gelmektedir.

Deniz kabuğu nedir?

Denizdişi, istiridye, midye, deniz salyangozu gibi kabuklu yumuşakçalar sınıfına giren birçok farklı deniz canlısı vardır. Bu kabuklu yumuşakçalar kabuklarından çıktıklarında geriye sadece dış iskelet kısmı kalmaktadır. Bu dış iskelet bölümü deniz kabuğu olarak tabir edilmektedir. Deniz kabukları birçok farklı alanda kullanılan ürünlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu insan deniz kıyısından bu kabukları toplayıp, kolye, küpe gibi çeşitli aksesuarlar yapmakla birlikte eşyaları süslemek için de kullanmaktadır.

Görünüm yönünden de dikkat çekici olan deniz kabukları içinde yaşayan canlıları koruyucu bir özelliğe sahiptir. Adeta kalkan görevini üstlenen bu kabuklar, içinde bulunan canlılar kabuğu terk ettikten sonra deniz kenarında görülmeye başlanmaktadır. Deniz kabukları, içinde yaşamlarını sürdüren yumuşakçaların kalsiyum karbonat kullanması sonucu meydana gelmektedir. Kimi kabuklu yumuşakçaların tek bir kabuğu varken, deniztarakları, midye gibi canlıların çift kabukları vardır.

Deniz kabuğunu kulağa dayayınca deniz sesi gelir mi?

Deniz kabuğu, deniz kıyısında rastlanılan, kabuklu yumuşakçalar ailesine mensup olan canlıların dışarıya karşı koruma amaçlı inşa ettikleri sert bir kabuk çeşididir. Deniz kabuğu adından da belli olduğu üzere deniz kıyılarında karşılaşılan bir kabuk türü olarak bilinmektedir. Deniz kabuğunun en dikkat çeken özelliklerinden biri kulağa konulduğunda ses çıkarmasıdır. Bu ses genellikle dalga sesleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kişi deniz kabuğunu kulağına dayayarak denizin sesini dinlemekte ve bu sesten kaynaklı kendini daha iyi hissetmektedir. Ancak deniz kabuklarının sesleri hafızaya alma gibi bir niteliği bulunmamaktadır. Kulağa yerleştirildiğinde duyulan sesler, çevreden gelen seslerin yankılanmasıdır.

Deniz kabukları görünüm yönünden spiral bir şekle sahiptir. Spiral şekil daha çok matematik alanında karşılaşılan bir şekil türüdür. Belirli bir merkez noktasından başlayıp, bu nokta çevresinde dönerek aşamalı bir şekilde uzaklaşan eğri, spiral şekil olarak tanımlanmaktadır.

Deniz kabuklarının içinden neden dalga ve okyanus sesi gelir?

Deniz kabuğu spiral olmasından kaynaklı bazı frekansları kabuğun içindeki havaya almakta ve havanın frekansında değişim olmaktadır. Bu değişim neticesinde kulağa deniz sesi gelmektedir.

Deniz kabuğu içinde belirli bir hava mevcuttur. Dışarıdan gelen denizin dalga sesi ya da okyanus sesi, kabuk içinde var olan havanın frekansını doğrudan etkilemektedir. Havanın frekansında gözlemlenen değişiklikler, kabuğu kulağa dayadığınızda dalga sesi gibi yankılanır. Yalnızca dalga sesleri değil, rüzgâr sesi de deniz kabuğu içinde bulunan havanın frekansını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bir nevi kabuktan kulağa doğru gelen sesler, dışarıdan gelen seslerin geri yansımasıdır. Seslerde kimi zaman farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkların oluşmasının genel sebebi ise deniz kabuğunun boyutu ya da çeşididir.

Deniz kabuğu küçük bir boyuta sahip olduğunda kulağınıza gelen sesler az olabilir. Ancak kabuk spiral bir şekildeyse ve büyük boyuta sahipse, kulağınıza daha net sesler gelebilir. Denizden gelen dalga sesleri daha kadar yüksek olursa, deniz kabuğundan duyulan sesler de o kadar fazla olmaktadır.