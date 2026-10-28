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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi, Cumhuriyet Bayramı'nda 29 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi, Cumhuriyet Bayramı'nda 29 limanı ziyaret edecek

Bakanlığın, NSosyal hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ziyaret edilebilecek gemi ve limanlara ilişkin duyuru yapıldı.

Tüm halkın davetli olduğu belirtilen duyuruda yer alan liman ve gemiler şöyle:

"Rize - TCG İstanbul, Sürmene - TCG Kilimli, Karadeniz Ereğli - TCG Doğanay, İğneada - TCG Anamur, Dolmabahçe - TCG Kemalreis, İzmit - TCG Mızrak, Mudanya - TCG Akçay, Erdek - TCG Enez, Tekirdağ - TCG Işın, Çanakkale - TCG Gurbet, Gökçeada - TCG Türkeli, Bozcaada - TCG Karabiga, Foça - TCG Kalkan, İzmir - TCG Büyükada, Karşıyaka - TCG Karşıyaka, Çeşme - TCG Heybeliada, Kuşadası - TCG Ç-160, Didim - TCG Karayel, Yalıkavak - TCG Köyceğiz, Bodrum - TCG Yıldız, Marmaris - TCG 1. İnönü, Fethiye - TCG Kaş, Kaş - TCG Meltem, Antalya - TCG Bora, Alanya - TCG Atak, Anamur - TCG Karpaz, Mersin - TCG Tarsus, Gazimağusa - TCG Zıpkın, Girne - TCG Bandırma."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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