Deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı: Yolcular tahliye edildi

Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazasında, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda yer alan Burak Reis3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı.

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Ancak kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde deniz otobüsü, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

