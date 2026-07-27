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Denizde boğulma tehlikesi geçiren gazi hayatını kaybetti

Giresun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren gazi Uzman Çavuş Ünal Cak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ünal Cak’ın gazi uzman çavuş olduğu ve Gümüşhane'deki Kürtün Devlet Hastanesi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren gazi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay Tirebolu ilçesi Tirebolu Plajı mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Ünal Cak, şiddetli dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren gazi hayatını kaybetti 1

DENİZE GİRDİ CANINDAN OLDU

Çevrede bulunan vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Cak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ünal Cak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Ünal Cak’ın gazi uzman çavuş olduğu ve Gümüşhane'deki Kürtün Devlet Hastanesi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi Giresun boğulma
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