HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ta hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ayaz (22) denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hastaneye gelerek Ayaz’ın gözyaşı döken arkadaşlarını teselli etti.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti

Olay akşamüzeri Tersane Plajı’nda yaşandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Uğur Ayaz’ı suda hareketsiz bir şekilde görenler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan genç adam, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır hastane önüne gelerek Uğur Ayaz’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle gözyaşı döken arkadaşlarını teselli etti.

REKTÖR TAZİYE MESAJI YAYINLADI

BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, yayınladığı taziye mesajında "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Uğur Ayaz’ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenabı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan söz konusu plaja bariyerin kapalı olması iddiası üzerine ambulansın geçiş yapamadığı, Ayaz’ın ilk müdahalesinin ardından kamyonetin kasasıyla ambulansa taşındığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandıTarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandı
Şanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulunduŞanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.