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Denizde can pazarı: 2 arkadaş baygın halde çıkartıldı

Samsun'da iki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından baygın halde denizden çıkartılan iki kiş hastaneye kaldırıldı.

Denizde can pazarı: 2 arkadaş baygın halde çıkartıldı

Olay, Atakum ilçesi Çatalçam mevkisindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A. ile Oktay K., serinlemek için girdikleri Karadeniz'in azgın sularında kayboldu.

Denizde can pazarı: 2 arkadaş baygın halde çıkartıldı 1

BAYGIN HALDE KURTARILDILAR

Arkadaşları iki kişinin kaybolduğunu fark edince yardım istediler. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Cankurtaranlar ve vatandaşların müdahalesi ile denizden baygın halde çıkartılan iki şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Denizde can pazarı: 2 arkadaş baygın halde çıkartıldı 2
Olay yerinde bulunan bir hemşirenin de desteği ile iki arkadaş kendine getirildi. Emrullah A. ve Oktay K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizde can pazarı: 2 arkadaş baygın halde çıkartıldı 3

Emrullah A. ise, sedye ile ambulansa taşınırken arkadaşının durumunu sordu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun deniz
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