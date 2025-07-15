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Denizde can pazarı! Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı: 7 kişi kurtarıldı

Heybeliada açıklarında bir tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne su alarak batarken, denize düşen 7 kişi kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizde can pazarı! Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı: 7 kişi kurtarıldı

Olay, Heybeliada Alman Koyu açıklarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekneye motoryat çarptı.

Denizde can pazarı! Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı: 7 kişi kurtarıldı 1

SU ALAN TEKNE BATTI 7 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle su alan tekne battı. Teknede bulunan 7 kişi ise denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denizde can pazarı! Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı: 7 kişi kurtarıldı 2

DENİZDE ÇIRPINAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Denize düşen kişiler kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, teknenin denizde battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Heybeliada kaza tekne
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