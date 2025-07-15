Denizde can pazarı! Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı: 7 kişi kurtarıldı

Olay, Heybeliada Alman Koyu açıklarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekneye motoryat çarptı.

SU ALAN TEKNE BATTI 7 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle su alan tekne battı. Teknede bulunan 7 kişi ise denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

DENİZDE ÇIRPINAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Denize düşen kişiler kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, teknenin denizde battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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