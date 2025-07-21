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Denizde çırpışını gören yardıma koştu! Korku dolu anlar

Denize giren yabancı uyruklu şahsın boğulma tehlikesi yaşadığı anlar kamerada Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu şahsın, boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan şahsın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Denizde çırpışını gören yardıma koştu! Korku dolu anlar

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay’da serinlemek için yabancı uyruklu şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra şahıs, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Denizde çırpışını gören yardıma koştu! Korku dolu anlar 1

Boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu şahsın, akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı.

Denizde çırpışını gören yardıma koştu! Korku dolu anlar 2

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahsa ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay deniz boğulma
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