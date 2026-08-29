Denizde oluşan çifte hortum kamerada

Hatay’da şiddetli yağışla birlikte denizde oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumlar karaya ulaşmadan son bulurken, yağışın ardından Çevlik-Arsuz sahil yolunda heyelan meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Hatay’da gece saatlerinden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik açıklarında fırtına nedeniyle deniz üzerinde 2 hortum çıktı. Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır