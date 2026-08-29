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Zeytinburnu’ndaki İETT otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Mürvet Tolon yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu’ndaki İETT otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Mürvet Tolon hayatını kaybetmişti. Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tolon’un çok sayıda yakınları katıldı. Tolon’un cenazesi için taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon’un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı’na defnedildi.

Zeytinburnu’ndaki İETT otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı 1

Zeytinburnu’ndaki İETT otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu İETT kaza
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