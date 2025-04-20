HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizde sürüklenen kuzuyu Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenirken tespit edilen kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Denizde sürüklenen kuzuyu Sahil Güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Harekete geçen ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor. Sahil Güvenlik personelinin duyarlı müdahalesi takdir topladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Kayseri'de intihar girişimi! Cami minaresine çıkıp atlamak istediKayseri'de intihar girişimi! Cami minaresine çıkıp atlamak istedi

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir sahil güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.