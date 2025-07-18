Denize atlayarak başını kuma çarpan genç hayatını kaybetti

Olay yaklaşık bir ay önce Bademli Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gezi teknesinde çalışan Muhammet Kulak (20) mola sırasında balıklama denize atladı. Suda hareketsiz kalan Kulak’ın arkadaşları önce onun şaka yaptığını düşündü.

HAFTALARCA YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Bir süre sonra olayın ciddi olduğunu anlayan arkadaşları, Muhammet Kulak’ı hemen sudan çıkardı. Kulak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kulak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Haftalarca yaşama tutunmaya çalışan talihsiz genç hayatını kaybetti.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır